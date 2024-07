Traffico Roma del 31-07-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in via Nomentana incidente possibili rallentamenti all’altezza di via Montasiorallentato poi su via Angelo Emo dove per la presenza di un cantiere all’altezza del viadotto delle Fornaci la carreggiata è ridotta riduzione di carreggiata anche Viale delle Milizie per lavori tra via Ferrari e via Brofferio sulla Lungotevererallentato dall’isola Tiberina in direzione di ponte Umberto Primo chiusa poi da questa mattina via di San Teodoro al Palatino la chiusura interessa strappo in direzione di via dei Cerchi in via Baldo degli Ubaldirallentato in direzione centro e rallentamenti sono segnalati sulla via del mare all’altezza dell’incrocio per Acilia in direzione centro In collaborazione con Luce Verde infomobilità