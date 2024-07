Traffico Roma del 31-07-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovate questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità ildi campionamento Data l’ora con rallentamenti su tutte le principali strade d’accesso verso il centro sulla raccordo anulare abbiamo Code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti tra La Rustica il bivio con laL’Aquila abbiamo code sul tratto urbano diL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est è proprio sulla tangenziale Ci sono code per lavori tra la Salaria all’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico ricordiamo i lavori la chiusura della tangenziale Tra viale Castrense l’uscita Verano San Lorenzo in direzione Stadio Olimpico pertanto vi si può accedere direttamente da Largo Passamonti oltre che nella zona di San Giovanni frequenti le ...