Toti sì Procura a revoca domiciliari

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 15.50 Ladi Genova ha dato parere positivo alladegli arrestiper l'ex presidente della Regione Liguria, Giovanni. A questo punto il giudice per l'udienza preliminare Faggioni potrebbe decidere tra domani e venerdì. Per gli inquirenti, dopo le dimissioni non ci sarebbe più il rischio di reiterazione del reato. Massimo riserbo dei pm invece sulla stessa istanza dichiesta dall' imprenditore portuale Aldo Spinelli.