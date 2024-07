Torta di mandorle e more | una dolce raffinato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 31 luglio 2024)di: unsemplice che celebra i sapori estivi e sfrutta completamente i frutti della stagione come leL’estate è la stagione ideale per sfruttare al massimo i frutti di bosco, e tra questi, lesono una delle delizie più versatili e amate. Ladiè unche combina lazza naturale dellecon la consistenza ricca e leggermente croccante delle. Questaè perfetta per ogni occasione, che sia una merenda pomeridiana, una colazione speciale o un dessert per una cena tra amici. La semplicità degli ingredienti e la raffinatezza del sapore la rendono un classico intramontabile.