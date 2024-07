Tim in semestre ServCo ebitda +94%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) I ricavi e i margini di, la 'nuova Tim dopo la cessione della rete, sono in crescita. Il cda ha approvato i risultati preliminari delche registrano ricavi per 7,1 miliardi (+3,5%),+ 9,4% anno a 2,1 miliardi. Il gruppo può così "confermare tutte le guidance fornite al mercato per l'anno in corso". L'Indebitamento finanziario netto rettificato After Lease del Gruppo invece al 30 giugno 2024 ammonta a 21,5 miliardi di euro, sostanzialmente stabile.