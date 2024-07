Terremoto in Calabria scossa di magnitudo 3 3 avvertita a Lamezia Terme

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La terra continua a tremare in. Una nuovadidi3.3 è statain mattinata a, in provincia di Catanzaro. L’epicentro del sisma, rilevato dagli apparati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato a quattro chilometri dal centro della città e ad una profondità di 14 chilometri. Laè stataanche nei comuni vicini. Non sono stati segnalati danni alle persone o alle cose. Nella serata di ieri un’altradileggermente più alta, 3.5, era stata registrata in provincia di Vibo Valentia alle 19:04 con epicentro nel comune di a Dasà. Anche in quel caso il sisma è stato avvertito dai residenti nella zona ma non ha provocato danni.