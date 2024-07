Tennis Luca Nardi chiarisce i motivi del ritiro a Washington | brutte notizie per il pesarese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Non arrivano buonesul conto di. Ilta(n.78 del mondo) si era ritirato ieri nel primo turno del torneo dicontro il padrone di casa, proveniente dalle qualificazioni, Mitchell Krueger (n.192 ATP) sullo score di 7-6 (3) 4-1. Sui propri canali social,ha rivelato iche l’hanno costretto ad abbandonare il match. “Ciao a tutti. Ieri mi sono dovuto ritirare nel match aper problemi al gomito che mi stanno dando problemi da mesi. È frustrante, ma so quanto sia prioritaria la cura della salute. Ringrazio tutti per il supporto e la comprensione. Cercherò di recuperare il prima possibile“, il testo della Storia su Instagram delta nostrano. A questo punto sarà da capire come il classe 2003 del Bel Paese gestirà la situazione e se sarà presente all’ultimo Slam dell’anno o meno.