Stesso makeup stessi addominali d' acciaio le lunghe chiome bionde ton tor sun ton Due vere BFF

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Mentre le gare olimpioniche entrano nel vivo, la Ville Lumière fa notizia anche per le numerose star internazionali che atterrano in città per gli ultimi red carpet di stagione prima di andare in vacanza. Tra i più rilevanti, quello di Omega con due special guests biondissime e super eleganti (con tocco girlish): Nicole Kidman e la figlia sedicenne Sunday Rose Kidman.