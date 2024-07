Sparatoria nel lido per uno sguardo di sfida indagato in carcere

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 31 luglio 2024) NAPOLI – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata nonché la Squadra Mobile di Napoli ed il Commissariato PS di Torre Annunziata, in data 26 luglio 2024, hanno eseguito un decreto di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di tentato omicidio, strage nonché detenzione e porto di armi da sparo, delitti aggravati dal cd. metodo mafioso. Successivamente il GIP del Tribunale di Torre Annunziata, in data 29 luglio 2024, non convalidava il fermo per difetto di un attuale e concreto pericolo di fuga, ma emetteva ordinanza di custodia ina carico dell’per tutti i reati contestati, escludendo la circostanza dell’aggravante del metodo mafioso per il solo delitto di strage.