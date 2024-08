Spaccia cocaina dalla finestra di casa arrestato 54enne

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Santa Maria CV. Spaccio di droga del tipouna Santa Maria Capua Vetere, Caserta. La polizia ha notato gli spostamenti di alcune persone, che si avvicinavano alladi un’abitazione al pian terreno del centro cittadino e consegnavano banconote ad un uomo all’interno della stessa, ricevendo in cambio stupefacente. Alcuni acquirenti sono stati fermati e trovati in possesso di, mentre, all’esito della perquisizione effettuata all’interno della, è stata trovata una somma di denaro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’uomo è statoe condotto ai domiciliari, in attesa del giudizio di convalida, tenutosi nella giornata di oggi presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all’esito del quale è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di firma.