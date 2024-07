Sospiri infortuni poi il gol di Sfait | la Salernitana pareggia a Bari

Leggi tutta la notizia su today

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Finisce in parità (1-1) l'amichevole, la terza del precampionato granata. Nata per celebrare l'addio al calcio del difensore Di Cesare, ex capitano dei pugliesi, diventa in realtà una prova generale di Serie B, visto che poi le due squadre si affronteranno in campionto. La