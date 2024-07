Snam con Edison Stoccaggio capacità 18 miliardi di metri cubi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)indica unadicomplessiva di 16,9diallo scorso 30 giugno, che saliranno a 18con il perfezionamento dell'acquisizione diper 560 milioni annunciata lo scorso 25 luglio. Per effetto dell'operazione i siti diin esercizio in capo al grupposaliranno a 12 unità, collocate prevalentemente nel Centro-Nord Italia, ossia i principali poli di consumo del Paese. In particolare, oltre ai siti di Cellino (Teramo), Collalto (Treviso) e San Potito e Cotignola (Ravenna) rilevati da, fanno capo al Gruppoi siti di Brugherio e Settala, nel (Milano); Sergnano, Ripalta e Bordolano (Cremona); Cortemaggiore (Piacenza), Sabbioncello (Ferrara), Minerbio (Bologna) e Fiume Treste (Chieti).