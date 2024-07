Snam chiude il semestre con ricavi in calo a 179 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)il primoconindel 6,1% a 1,79di euro, mentre il margine operativo lordo rettificato è salito del 16,1% a 1,42e l'utile netto normalizzato è sceso del 9,2% a 634 milioni a differenza dell'utile netto rettificato, in crescita dell'11,3% a 691 milioni. In rialzo del 57,9% a 1,2circa gli investimenti, con i lavori "in linea con i tempi" per il rigassificatore di Ravenna, che sarà operativo nel primo trimestre del 2025. "A fronte di un contesto globale che rimane incerto - commenta l'amministratore delegato Stefano Venier - i risultati del primosi confermano decisamente solidi e al di sopra delle attese, con investimenti in crescita di quasi il 60% e i principali indicatori economico-finanziari in crescita a doppia cifra, permettendoci di confermare la guidance, già rivista al rialzo, per la chiusura del 2024".