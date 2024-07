Signa | muore 27enne con l’auto contro un albero in via Cavalcanti

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, 31 luglio 2024, in provincia di Firenze. I vigili del fuoco del comando sono intervenuti alle 15:20 nel comune disulla SP 45 in Via, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'auto finitaun pino situato a margine della carreggiata L'articoloconunin viaproviene da Firenze Post.