Senaldi | Ermini si incolla alla poltrona crisi isterica nel Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) «Spinelli ha dichiarato ai magistrati che lui pagava tutti, perfino la Bonino. Da adesso potrà dire che ora invece paga solo il Pd, e perciò ha dirittorevoca dei domicilia ri». La battuta a Genova circola da un paio di giorni, da quando l'imprenditore ha insediatopresidenza del consiglio d'amministrazione della sua holding, la Spininvest, David. L'avvocato fiorentino, due legislature in Parlamento con il Pd, non è una figura qualsiasi. Già responsabile giustizia per il partito ai tempi di Renzi, la sua nomina ha mandato nei matti il Pd ligure, e non solo per l'impopolarità del rottamatore dalle parti di Genova.