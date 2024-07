Scuola | via libera definitivo della Camera a Ddl su filiera formativa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug (Adnkronos) - L'aulaha approvato in via definitiva il Ddl di iniziativa governativa sullatecnologica professionale. I sì sono stati 156, i no 97 e 19 gli astenuti.