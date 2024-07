Scoppia un incendio all’alba il tetto di un’azienda in fumo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Undi dimensioni non particolarmente rilevanti, si è sviluppatodi ieri suldel capannone della T-group, azienda logistica di Melegnano con sede nel quartiere industriale, a Ovest del centro storico. Il rogo, che ha interessato una parte deldella zona uffici, è stato domato dai vigili del fuoco, intervenuti in via Salvador Allende con 5 mezzi e 20 uomini, in arrivo dalla sede centrale di Milano e dal distaccamento di Melegnano. Le operazioni di spegnimento delle fiamme hanno richiesto circa due ore: i primi soccorsi sono scattati alle 4.49, mentre l’ultima squadra è rientrata alla base alle 7.15. Nel timore che potessero esserci degli intossicati, in via precauzionale è intervenuto anche il soccorso sanitario, con un’ambulanza. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, né si segnalano danni strutturali all’edificio.