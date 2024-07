Russia e Cina il doppio contenimento e la pericolosa strategia Usa

Leggi tutta la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La guerra in Ucraina non ha distolto Washington dal suo obiettivo asiatico. Questo conflitto europeo fa parte di unaglobale mirata a distruggere lae a sottomettere la. Tale piano, definito da Paul Wolfowitz nel 1992 nel “Defense Planning Guidance”, prevede che, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, gli Stati Uniti non tollerino, il “” e laUsa InsideOver.