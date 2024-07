Roma vasto incendio a ridosso del Tribunale di Piazzale Clodio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Unè divampato questo pomeriggio dietro aldi, causando danni significativi e bruciando almeno due auto. Coinvolta anche la zona della sede Rai di via Teulada, che è stata evacuata. Le fiamme hanno avvolto l’area verde dietro l’edificio e lambito le mura perimetrali della Corte d'Appello; si stanno inoltre estendendo sulla collina di Monte Mario, mettendo in pericolo l'osservatorio astronomico. Il rogo ha richiesto un intervento massiccio da parte dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Non risultano al momento né feriti né vittime. L'è stato segnalato intorno alle 14:00 e ha interessato l’area alle spalle del, con estensione fino a via Romeo Romei e via Giuseppe Favarelli. Le fiamme hanno coinvolto sterpaglie e vegetazione spontanea, che hanno complicato ulteriormente le operazioni di spegnimento.