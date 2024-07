Roma la consigliera Csm Natoli non si presenta dal pm | chiesto uno slittamento dell' atto istruttorio

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 31 luglio 2024) E’ stato rinviato a data da destinarsi l’interrogatorio di Rosanna, ladel Csm ex componentea sezione disciplinare, convocata per la mattinata di oggi 31 luglio dai magistratini, che doveva essere ascoltata in relazione alle accuse di rivelazione di segreti d’ufficio e abuso d’ufficio per le quali è stata iscritta sul registro degli indagati. L'avvocato Giuseppe