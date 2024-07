Roma grave incendio in zona Monte Mario Evacuata la sede Rai I video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un vasto esi è sviluppato nelladinelle ore centrali di mercoledì 31 luglio 2024. Le fiamme sono divampate improvvisamente, secondo alcune testimonianze in diversi punti nello stesso momento. Sono state udite diverse esplosioni di auto parcheggiate e colpite dalle fiamme. Una densa colonna di fumo è visibile a centinaia di metri di distanza. Immediato l'intervento delle forze dell'ordine che hanno messo in salvo decine di residenti.laRai di via Teulada e sospeso il programma 'Estate in diretta' che stava andando in onda. Sull'indaga la Procura ditratto da X)