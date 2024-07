Roma brucia Monte Mario | evacuate la sede Rai di via Teulada l’Osservatorio e 4 palazzine | Abbiamo sentito esplosioni c’è molta paura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)senza sosta dal primo pomeriggio, ha costretto le autorità a evacuare 4oltre alastronomico e laRai di via, mentre il vento caldo che soffia sulla Capitale rallenta le operazioni dei Vigili del fuoco. Dieci squadre di pompieri e due elicotteri sono impegnati per spegnare l’incendio che divora da ore un’estesa area verde alle pendici di, non distante dalla cittadella giudiziaria di piazzale Clodio, a, dietro la quale si è innalzata una immensa colonna di fumo nero. “C’è un grande impegno, si lavora incessantemente. C’è una sinergia tra tutte le forze in campo”, ha detto il prefetto Lamberto Giannini, che ha incontrato sul posto il comandante provinciale dei vigili del fuoco diAdriano De Acutiis. Il sindaco Roberto Gualtieri ha effettuato una ricognizione sull’area a bordo di un elicottero dei Vigili del fuoco.