Riti Settennali di Guardia il programma della settimana penitenziale dal 19 al 25 agosto

Leggi tutta la notizia su fremondoweb

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il conto alla rovescia è ormai partito e il settennio di attesa sta per scadere. Atutto è in fermento per l’arrivo deidi penitenzain onoreVergine Assunta esacra icona lignea che, dopo Continua L'articolodi, ildal 19 al 25proviene da Fremondoweb.