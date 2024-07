Rischio incendi altissimo | le regole da seguire

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Molto caldo e siccità, condizioni perfette per far lievitare ilindendi. Con l’allerta ai massimi livelli sale la preoccupazione per boschi e per l’agricoltura anche in Maremma. Fondamentali per la prevenzione è il ruolo degli agricoltori, sentinelle del territorio, ma anche i comportamenti dei cittadini. A dirlo è Coldiretti Toscana nel ricordare, insieme al divieto assoluto di abbruciamenti di residue vegetali e forestali fino al 31 agosto e di qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all’interno delle aree attrezzate, alcune semplicidi comportamento che possono evitare conseguenze disastrose per l’ambiente e per la comunità. La prima regola è quella di evitare di accendere fuochi non solo nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle loro vicinanze.