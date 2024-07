Regine fate amiche di vip mamme chiamate in qualsiasi modo tranne che col proprio nome | le gaffe dei giornali se la medaglia è femmina

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ogni volta che una donna raggiunge un traguardo nello sport, come lo abbiamo visto anche nella scienza, nell'arte, nello spettacolo o in politica ititolano con appellativi assurdi. Sembra che ile cognon basti più se a vincere unaalle Olimpiadi sia una persona di genere femminile. La donna viene ridicolizzata co