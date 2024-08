Quarta giornata Parigi 2024 | tris di medaglie per l’Italia

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Nellaconquista il suo terzo oro nella scherma grazie alla squadra femminile che batte nella finale della spada i padroni di casa della Francia. Storico, invece, l’argento ottenuto nella ginnastica artistica dalle donne, dietro agli Stati Uniti. Altrettanto significativo il bronzo giunto dal nuoto con Gregorio Paltrinieri negli 800m stile libero.: LA SCHERMA AZZURRA FA LA STORIA Fantastico successo quello ottenuto dalla squadra femminile di spada, composta da Santuccio, Rizzi, Flamingo e Navarria, che sorprendono le padrone di casa della Francia per 30-29. L’atto finale vede le azzurre in difficoltà contro le transalpine che dopo il primo terzo di gara conducono per 10-6. La Rizzi dimezza lo svontaggio, che viene mantenuto tale da Santuccio.