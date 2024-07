Pugile trans contro l' azzurra Carini bufera a Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 31 luglio 2024) AGI - È diventata un caso la partecipazione dell'atletagender algerina Imane Khelif al torneo di pugilato delle Olimpiadi di. Alla vigilia della sfidal'Angela, nella categoria welter, ha preso posizione il ministro dello Sport, Andrea Abodi: "Trovo poco comprensibile che non ci sia un allineamento nei parametri dei valori minimi ormonali a livello internazionale, che includa quindi Europei, Mondiali e Olimpiadi", ha scritto in una nota, nell'evento che rappresenta i più alti valori dello sport si devono poter garantire la sicurezza di atleti e atlete e il rispetto dell'equa competizione dal punto di vista agonistico. Domani, per Angelanon sarà cosi'". Venerdì debutterà nei pesi piuma anche un altro, la taiwanese Li-Yutingl'uzbeka Turdibekova.