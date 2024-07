Pubblicità Nielsen | a giugno investimenti +123% balzo tv +27%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Milano, 31 lug. (askanews) – Aglipubblicitari in Italia hanno registrato una crescita del 12,3%, portando la raccolta pubblicitaria del primo semestre 2024 a +5,7%. Se si esclude dalla raccolta web la stimasul search, social, classified e dei cosiddetti OTT, l’andamento nel semestre si attesta a +6,7%. “Glipubblicitari in Italia hanno registrato una crescita significativa nel mese di, con un incremento del 12,3%. Questo aumento è stato trainato principalmente dalla tv che grazie ai Campionati Europei di calcio ha registrato un exploit del +26,9%”, ha dichiarato Luca Bordin, Country Leader Italia. “Il trend molto positivo si estende a quasi tutti i mezzi di comunicazione, fatta eccezione per la stampa che continua a registrare un calo del -6,7%.