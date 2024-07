Ponte sullo Stretto cosa cambia nell’iter per la realizzazione dell’opera con il dl Infrastrutture

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Con il decreto, che ha ottenuto ieri l'ok alla Camera,no le modalità per l'approvazione del progetto esecutivo deldi Messina: non dovrà più essere presentato per intero (la scadenza era oggi, 31 luglio) ma sarà approvato "per fasi costruttive", cioè a pezzi.