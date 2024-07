Peschiera Borromeo 71enne rimane schiacciato dal cancello di ferro della sua villa | gravissimo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024)(Milano) –da un pesantedi, un uomo di 71 anni ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico di Milano. È successo ieri a. Ilè statodal unautomatizzatosuache stava cercando di chiudere. Il pesante manufatto inaveva già manifestato problemi ieri sera tanto che un familiare dell'uomo lo aveva lasciato aperto. L’uomo, quindi stando alle indagini sull'accaduto o non ne sarebbe stato informato o avrebbe sottovalutato il problema cercando di serrarlo ugualmente nonostante, nel frattempo, non fosse arrivato nessun tecnico per cercare di aggiustarlo. Sui fatti indaga la polizia locale. Il pensionato, subito soccorso è, ora, ricoverato in gravissime condizioni di salute al policlinico di Milano. Lo schiacciamento ha riguardato non solo le gambe ma anche il torace.