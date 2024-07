Perché alle Olimpiadi di Parigi non vedremo costumi integrali nelle gare di nuoto

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Gregorio Paltrinieri ha conquistato un bellissimo argento negli 800 metri Stile libero. Il nuotatore italiano, così come tutti gli atleti in gara in questa edizione dei Giochi, non indossava il costume integrale che ha dominato a Pechino 2008, ormai vietato.