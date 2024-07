Parma cambia la dirigenza | UFFICIALE l’addio di Vaeyens

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 31 luglio 2024) L’annuncio delsuldel dirigente Roel. Tutti i dettagli in merito al club neopromosso Il, tramite un comunicatopubblicato sul proprio sito, ha annunciatodel dirigente Roel. COMUNICATO – «IlCalcio comunica che Roelnon fa più parte del Club. Tutti in società augurano ogni bene a Roel per il