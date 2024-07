Parigi le gare di triathlon confermate mercoledì nella Senna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ledidei Giochi Olimpici 2024 in programma il 31 lugliopossono svolgersi. Lo hanno annunciatonotte il comitato organizzatore e l'ente internazionale Worldall'indomani del rinvio della gara maschile a causa del troppo inquinamento della. "Le parti interessate hanno confermato che ilfemminile e quello maschile si svolgeranno come previsto. I risultati delle ultime analisi dell'acqua sono stati ritenuti conformi", si legge in un comunicato stampa. (ANSA-AFP).