Parigi 2024 | Sasso Lega ‘Abodi in Parlamento su trans algerino contro pugile italiana’

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – ?Il Pd si erge a paladino femminista solo quando è utile alla causa progressista? La domanda sorge spontanea sentendo le parole della colBraga che parla di lasciare fuori la politica dallo sport. Ma se ad essere calpestato è il diritto di una giovane italiana di gareggiare con una sua pari, e non con un uomo, in nome dell?ideologia woke tutto va bene? Sembra di sì, sentendo anche le parole di Malagò. Domani laAngela Carini salirà sul ring con ilImane Khelif, e per tutti sembra ?normale?. Per lano: vogliamo un’informativa urgente del ministro dello Sport perché per noi non contano gli slogan, ma la vera tutela dei diritti delle donne. La deriva ideologica della sinistra globalista ha superato ogni limite e va fermata?.