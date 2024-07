Parigi 2024 risultati nuoto oggi mercoledì 31 luglio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Idi batterie, semifinali e finali delper la giornata di31, quinta ufficiale delle Olimpiadi di. Dopo Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon e Gregorio Paltrinieri ci prova anche Simona Quadarella ad andare a medaglia. La nuotatrice romana sarà impegnata in finale nei 1500 questa sera. Focus anche su Razzetti, che non avrà un compito facile nei 200 farfalla. In mattinata, in batteria, torna in vasca anche Ceccon nei 200 dorso.