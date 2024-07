Parigi 2024 | Rampelli ‘combattimento tra sessi diversi attentato a sicurezza donne’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Roma, 31 lug. (Adnkronos) – ?Fermo restando il rispetto per tutti gli orientamenti sessuali, disconoscere le differenze biologiche tra un uomo e una donna è cosa priva di qualsiasi fondamento scientifico. Basta guardare la massa muscolare di un fisico maschile e quella femminile per rendersene conto. Far combattere sul ring due sportivi di sesso diverso è unalladelle donne. Apprendere che un ragazzo si scontrerà con la nostra atleta Angela Carini ci lascia sgomenti e preoccupati”. Lo afferma Fabio, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.“La stessa ideologia paradossale che assilla la nostra società vedendo patriarcato in ogni gesto o frase, talvolta del tutto normali, ci porta oggi -aggiunge- a dover accettare che un uomo biologico picchi una donna in mondovisione, perché nella ?gerarchia woke? il trans batte la donna.