Parigi 2024 Nadal-Alcaraz eliminati in doppio

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Per Rafa addio ai sogni di medaglia Rafaeliminato anche nelmaschile, ai quarti di finale di, in coppia con Carlos. Dopo il k.o. in singolare Novak Djokovic, il 38enne spagnolo dice addio al sogno medaglia. I due iberici si sono arresi agli statunitensi Rajeev Ram e Austin Krajicek che