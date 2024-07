Parigi 2024 Mei | Atletica Italia non si nasconde – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Adnkronos) – "Non mi nascondo, ci meritiamo l'attenzione del mondo. Questi ragazzi in questi 3-4 anni hanno fatto cose mirabolanti, siamo in attesa di vedere se ci stupiscono di nuovo. Andremo a fare un'olimpiade importante, che dovrà stabilizzare il nostro attuale valore: quello di una nazione forte, che compete per i primi posti del medagliere. Sono tutti ragazzi che hanno la speranza di andare in finale. Chiaro che le medaglie contano molto all'Olimpiade, ma credo che loro abbiano vinto già arrivando qui con la convinzione di poter vincere". Lo ha detto il presidente della Fidal, Stefano Mei, a Casaa poche ore dall'esordio dell'azzurra alle Olimpiadi dicon Massimo Stano e Antonella Palisano.