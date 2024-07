Parigi 2024 match boxe Carini-Khelif diventa un caso Abodi | Non è equo

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 31 luglio 2024) (Adnkronos) – Si accende il dibattito alla vigilia delditra Angelae l'algerina Imanein programma domani alle Olimpiadi di. L'atleta africana è sotto i riflettori per il suo status: è stata esclusa dagli ultimi Mondiali per i livelli elevati di testosterone e per la presenza di cromosomi