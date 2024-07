Parigi 2024 l’Iba si esprime su Khelif e Lin | Non soddisfacevano criteri ammissibilità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024), l’ente che gestisce il pugilato Elite, si è espresso sul caso, l’atleta algerina che sfiderà l’azzurra Carini alle Olimpiadi di. In una nota scrive che sebbene “continui a impegnarsi per garantire l’equità competitiva in tutti i nostri eventi, esprimiamo preoccupazione per l’applicazione incoerente deidida parte di altre organizzazioni sportive, comprese quelle che supervisionano i Giochi Olimpici”., infatti, non gestisce più gli eventi delle Olimpiadi dopo i conflitti emersi col Cio a seguito dei casi di corruzione successivi a Rio 2016. “Le diverse normative del Cio su queste questioni, in cuinon è coinvolta – si legge ancora – sollevano seri interrogativi sia sull’equità competitiva che sulla sicurezza degli atleti”.