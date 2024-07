Parigi 2024 Ceccon fuori da finale 200 dorso per 7 centesimi

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 31 luglio 2024) "Non sono entrato con la stessa convinzione che avevo nei 100" Esclusione eccellente dalladei 200alle Olimpiadi di. L'azzurro Thomas, oro nei 100, ha chiuso con il nono tempo le semifinali in 1'56"59 arrivando quarto nella sua batteria e rimanendo escluso dagli otto finalisti per appena 7