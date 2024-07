Parigi 2024 canoa | Bertoncelli eliminata in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il viaggio di Martanei Giochi di, si ferma alla fase di semifinali. La 23enne, impegnata nellaslalom, aveva ottenuto il pass per lacon l’ultimo tempo disponibile, ma non è poi riuscita a proseguire nella rassegna. La giovane azzurra ha infatti concluso il turno in ultima posizione, venendo cosìad un passo dalla finale a cinque cerchi.inSportFace.