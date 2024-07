Panico al Vomero colpi di pistola tra la folla

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Momenti di paura per una sparatoria in pieno giorno, nel quartiere, a Napoli, a pochi passi dal mercatino di Antignano. Nella tarda mattinata di oggi, in via Sergio Abate, nel quartiere, in zona Mercato di Antignano, è stata segnalata una violenta sparatoria. A quanto si apprende, con i carabinieri che stanno provando a