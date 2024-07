Paltrinieri vince la medaglia ma vuole sapere di Rossella Fiamingo | “Non risponde ai miei messaggi”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Uno dei primi pensieri di Gregdopo essere uscito dalla piscina olimpica dove aveva appena vinto ladi bronzo negli 800 stile libero di nuoto è stato per la fidanzata, che era impegnata contemporaneamente nella finale della spada a squadre dove avrebbe vinto l'oro: "Nonaimessaggi, non so dove sia finita".