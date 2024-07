Pallamano calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 30 luglio tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il torneo maschile dientra sempre più nel vivo alledi, con una nuova giornata della fase a gironi, che andrà sempre di più a definire la classifica in vista poi degli scontri ad eliminazione diretta., mercoledì 31, dalle ore 09.00 alle 21.00, saranno questi gli incontri in programma: Norvegia-Ungheria (Gruppo B), Croazia-Germania (Gruppo A), Spagna-Giappone (Gruppo A), Slovenia-Svezia (Gruppo A), Francia-Egitto (Gruppo B), Danimarca-Argentina (Gruppo B). Il torneo olimpico disi giocherà da giovedì 25a domenica 11 agosto. Sarà possibile seguirlo tutto in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alleuna programmazione con 10 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky e Tim Vision, mentre 8 saranno i canali per gli abbonati DAZN. Le dirette saranno disponibili inoltre insu discovery+.