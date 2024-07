Ora il Covid-19 è stato trovato anche negli animali selvatici | perché è un problema per l’uomo

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Uno studio condotto in Virginia ha rilevato la presenza del SARS-Cov-2 in sei specie die gli anticorpi del virus in altre cinque. Questo dato aumenta il rischio di nuove possibili mutazioni che potrebbero modificareil modo in cui il virus attacca gli uomini.