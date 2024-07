Onu palestinesi detenuti da Israele sottoposti a tortura

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Idadurante la guerra di Gaza sono stati in gran parte tenuti in segreto e in alcuni casia trattamenti che possono equivalere a: lo afferma l'Onu. "Le testimonianze raccolte dal mio ufficio e da altre entità indicano una serie di atti spaventosi, come il waterboarding e il rilascio di cani sui, in flagrante violazione del diritto internazionale umanitario", ha denunciato il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite Volker Turk.