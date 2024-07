Olimpiadi prima oro della storia per il Guatemala E ha già triplicato il numero di medaglie…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Ilricorderà per sempre la data odierna: mercoledì 31 luglio, il giorno in cui il Paese centro-americano ha festeggiato la suamedaglia d’oro alle. Una Nazione di 17,4 milioni di abitanti ha potuto ascoltare per lavolta il proprio Inno ai Giochi: “Feliz” è suonato in tutto il suo splendore a Parigi 2024 per celebrare il trionfo di Adriana Ruano Oliva nel trap, specialità del tiro a volo. La 29enne, con un passato da ginnasta e già presente a Tokyo 2020 (fu 26ma), ha disputato una gara di enorme caratura tecnica: 45 piattelli colpiti su 50 (nuovo record olimpico), a precedere la nostra Silvana Maria Stanco (40). Oggi era davvero insuperabile, risultando chirurgica dalla piazzola e tramortendo la concorrenza di avversarie quotatissime, a partire dalla tiratrice italiana.