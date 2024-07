Olimpiadi Parigi un primo bilancio sull’Italia | il confronto con le altre edizioni

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Continua il programma alledi2024 ed è arrivato il momento di un, a 5 giorni dall’inizio della competizione. Gli azzurri hanno conquistato (provvisoriamente) 13 medaglie: 3 ori, 6 argenti e 4 bronzi. Ilcon ledegli ultimi anni è sicuramente positivo: in relazione al numero totale di medaglie l’Italia è quasi in linea con il miglior risultato di Tokyo 2020. Anche sul numero delle medaglie d’Oro l’Italia è in scia con tre affermazioni contro le 4 di Atlanta, Sydney, Pechino e Londra. Ina Tokyo ilè addirittura superiore.