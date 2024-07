Olimpiadi Parigi 2024 le speranze di medaglia dell’Italia oggi Borsino e percentuali 31 luglio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)DIITALIA(31) TIRO A VOLO Ore 15.30: finale trap donne Per le azzurre il difficile sarà riuscire a qualificarsi per l’atto conclusivo, dove accedono solo le prime 6. Silvana Stanco al momento è quinta con 73/75: potrebbe anche permettersi un errore nelle ultime serie, ma già con due rischierebbe lo shoot-off. Situazione ancor più delicata per Jessica Rossi, che paga un brutto 23/25 nella terza serie e parte da 72/75: l’olimpionica avrà bisogno come minimo di un 49/50 per andare a giocarsi le medaglie. Grandi favorite le spagnole Mar Molne Magrina e Fatima Galvez, apparse in grande forma.diSilvana Stanco 35% Jessica Rossi 15% CANOTTAGGIO Ore 12.26: finale 4 di coppia uomini L’evento più atteso dall’Italremo. Si profila un duello stellare tra Italia e Olanda, con i tulipani che partono leggermente favoriti.